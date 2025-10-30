Felipe Massa nel Processo Crashgate tira in ballo Todt la Ferrari e Briatore | Pensavo che mentisse

Il processo all'Alta Corte di Londra intentato da Felipe Massa contro la FIA e Bernie Ecclestone è iniziato. L'ex pilota della Ferrari nella prima deposizione ha tirato in ballo Briatore e Jean Todt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

