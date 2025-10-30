Felipe Massa nel Processo Crashgate tira in ballo Todt la Ferrari e Briatore | Pensavo che mentisse

Fanpage.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il processo all'Alta Corte di Londra intentato da Felipe Massa contro la FIA e Bernie Ecclestone è iniziato. L'ex pilota della Ferrari nella prima deposizione ha tirato in ballo Briatore e Jean Todt. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

felipe massa processo crashgateFelipe Massa nel Processo Crashgate tira in ballo Todt la Ferrari e Briatore: “Pensavo che mentisse” - Il processo all’Alta Corte di Londra intentato da Felipe Massa contro la FIA e Bernie Ecclestone è iniziato. Da fanpage.it

felipe massa processo crashgateProcesso al Crashgate, parla Massa: “Todt aveva capito tutto da subito. Ferrari nel 2009 intimò il silenzio” - L'ex ferrarista è passato al contrattacco nel processo di Londra, puntando il dito contro Flavio Briatore ma anche contro la stessa Ferrari ... Lo riporta formulapassion.it

felipe massa processo crashgateLa FIA stronca le richieste di Felipe Massa nel processo Crashgate di Londra - Il pilota brasiliano ex Ferrari ha infatti portato in tribunale la FIA e la FOM – Formula One Management, la struttura guidata ... Lo riporta formulapassion.it

Cerca Video su questo argomento: Felipe Massa Processo Crashgate