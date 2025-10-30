Federico scomparso per la seconda volta in un mese L' appello del padre | Temiamo per la sua incolumità

Parmatoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Federico è scomparso per la seconda volta, domenica 19 ottobre, dalla sua abitazione nel quartiere Montanara a Parma. Il 25 settembre Federico, infatti, era scomparso una prima volta. Poi, a inizio ottobre, era stato ritrovato a Ventimiglia. Ne abbiamo parlato, rilanciando l'appello dei genitori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Il 45enne scomparso per la seconda volta da Parma: nuovo appello del padre in tv per Federico - Il padre ha rivolto un nuovo appello attraverso la trasmissione Chi l'ha visto? Si legge su gazzettadiparma.it

federico scomparso seconda voltaScomparso il 45enne Federico: nuovo appello della famiglia - Dalla mattina di domenica 19 ottobre, il 45enne parmigiano non dà più notizie di sé. Come scrive gazzettadiparma.it

Pamela Petrarolo: “Mio fratello Manuel? Come scomparso per la seconda volta…”/ “Ecco cosa sappiamo” - ha riportato le ultime novità dopo il ritrovamento del fratello scomparso per circa 2 anni. Segnala ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: Federico Scomparso Seconda Volta