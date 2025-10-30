Federico scomparso per la seconda volta in un mese L' appello del padre | Temiamo per la sua incolumità
Federico è scomparso per la seconda volta, domenica 19 ottobre, dalla sua abitazione nel quartiere Montanara a Parma. Il 25 settembre Federico, infatti, era scomparso una prima volta. Poi, a inizio ottobre, era stato ritrovato a Ventimiglia. Ne abbiamo parlato, rilanciando l'appello dei genitori. 🔗 Leggi su Parmatoday.it
