Federico Pellegrino si prepara ad affrontare la sua ultima stagione da atleta dopo aver tenuto alta la bandiera dello sci di fondo italiano per un decennio abbondante. Il percorso agonistico del valdostano si chiuderà in pratica con i Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, in cui proverà a giocarsi una medaglia individuale nella sprint a tecnica classica inseguendo inoltre il podio sulle nevi della Val di Fiemme anche nella Team Sprint e nella staffetta per chiudere in bellezza una carriera straordinaria. Ai microfoni di OA Sport, “Chicco” è tornato a parlare degli ottimi risultati firmati tra fine febbraio ed inizio marzo ai Mondiali di Trondheim 2025: “ Alla fine sono arrivato a pochi centimetri da una medaglia nello skiathlon, una gara distance che ho snobbato per tutta la carriera ed in cui oltre al mio miglioramento ha aiutato anche l’accorciamento della distanza da 30 a 20 chilometri. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Federico Pellegrino: “Credo ad una medaglia olimpica con la staffetta. La mia forma a novembre non sarà quella di febbraio”