Federico Chiesa è l' unica buona notizia della stagione del Liverpool
Federico Chiesa è stato nominato miglior giocatore del mese di settembre dai tifosi del Liverpool: un’altra delle grandi contraddizioni di questo inizio di stagione dei " Reds ". Impiegato pochissimo dal suo allenatore, non è mai partito titolare in campionato, ha giocato un solo spezzone in Champions League e ha segnato un solo gol nel mese preso in considerazione. Da dove arriva, allora, il premio? L’amore fra Chiesa e i tifosi del Liverpool sboccia nel finale della prima giornata contro il Bournemouth. A otto minuti dalla fine, siamo sul punteggio di 2-2 quando Slot decide di inserire l’italiano. 🔗 Leggi su Ultimouomo.com
