Federico Bonazzoli è un attaccante iconoclasta

Sostengono, i più, che l’agio sia una dimensione auspicabile, ricercata, che quando viene raggiunta comporta un miglioramento della propria condizione. Va così praticamente sempre. L'agio è un richiamo spesso irresistibile, capace di convincere quasi chiunque di essere l’approdo migliore di ogni esistenza. A volte però l’agio può risultare indigesto. O almeno è così per chi si muove nell’inquietudine e si nutre di essa per stare a questo mondo, per fare cose di questo mondo. Federico Bonazzoli porta in campo un’inquietudine naturale, forse addirittura inconscia. Traspare in lui in ogni movimento, nel suo sguardo, nelle espressioni del suo volto quando qualcosa non va o avrebbe potuto essere migliore, nel suo modo di giocare davanti a tutti alla ricerca del gol. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Federico Bonazzoli è un attaccante iconoclasta

Approfondisci con queste news

Con Federico Bonazzoli stiamo vivendo un dejà vu. Vi ricordate di Mauricio Pinilla? Che ogni gol che faceva era un capolavoro? Ecco, la stessa cosa vale per l’attaccante della Cremonese, che dopo quello di San Siro contro il Milan, ieri ha sfoderato un altro - facebook.com Vai su Facebook

Federico Bonazzoli = spesial tendangan salto ? #GenoaCremonese #SerieA - X Vai su X

Federico Bonazzoli è un attaccante iconoclasta - L'attaccante della Cremonese è da anni che viaggia, incapace di fermarsi. Si legge su ilfoglio.it

Federico Bonazzoli e l'esultanza per Emanuele, il bambino malato eroe dei calciatori. Chi è l'attaccante della Cremonese star dei social - L'attaccante della Cremonese Federico Bonazzoli firma due gol in rovesciata contro il Genoa. Scrive corriere.it

Perché la classifica dei marcatori della Serie A è dominata da centrocampisti, Bonazzoli è l’intruso - Dopo 9 giornate, la classifica dei marcatori della Serie A è dominata dai centrocampisti. Da fanpage.it