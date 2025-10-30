Federalberghi Firenze | Il weekend di Ognissanti sorride al turismo

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il prossimo fine settimana sembra prospettare una nuova crescita della domanda turistica per Firenze, compresa l’ultima parte dell’anno. “Le prenotazioni appaiono sostanzialmente positive e si nota una marcata attenzione nei confronti della destinazione, che dimostra come la città continui ad. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

