Fed taglia tassi di 25 punti base Powell ipoteca intervento dicembre

Quifinanza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Federal Reserve ha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con rallentamento del mercato del lavoro e inflazione ancora elevata. La Fed guarda agli annunci di licenziamenti con molta attenzione. Nel comunicato, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha riconosciuto che i guadagni occupazionali si sono indeboliti nel corso dell’anno e che il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente, pur restando su livelli contenuti fino ad agosto. Le più recenti indicazioni macroeconomiche confermano questa tendenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

fed taglia tassi di 25 punti base powell ipoteca intervento dicembre

© Quifinanza.it - Fed taglia tassi di 25 punti base. Powell ipoteca intervento dicembre

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

fed taglia tassi 25Fed taglia tassi di 25 punti base. Powell ipoteca intervento dicembre - La Federal Reserve ha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con ... Come scrive quifinanza.it

fed taglia tassi 25Fed taglia i tassi di 0,25 punti: «L’incertezza resta elevata» - Con dieci voti a favore e due contrari la Federal reserve ha ridotto per la seconda volta di fila i tassi di interesse, portandoli nell'intervallo compreso tra il 3,75% e il 4%. Lo riporta ilmessaggero.it

fed taglia tassi 25La Fed taglia i tassi dello 0,25%, cosa potrà succedere a Wall Street - Come previsto, la Federal Reserve mercoledì sera ha tagliato i tassi di interesse Usa di solo lo 0,25% portandoli al 3,75%- Da msn.com

Cerca Video su questo argomento: Fed Taglia Tassi 25