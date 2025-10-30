La Federal Reserve ha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con rallentamento del mercato del lavoro e inflazione ancora elevata. La Fed guarda agli annunci di licenziamenti con molta attenzione. Nel comunicato, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha riconosciuto che i guadagni occupazionali si sono indeboliti nel corso dell’anno e che il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente, pur restando su livelli contenuti fino ad agosto. Le più recenti indicazioni macroeconomiche confermano questa tendenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Fed taglia tassi di 25 punti base. Powell ipoteca intervento dicembre