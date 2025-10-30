Fed taglia tassi di 25 punti base Powell ipoteca intervento dicembre
La Federal Reserve ha annunciato un taglio di 25 punti base del tasso sui federal funds, portando l’intervallo obiettivo tra il 3,75% e il 4%, in risposta a un’economia in moderata espansione, ma con rallentamento del mercato del lavoro e inflazione ancora elevata. La Fed guarda agli annunci di licenziamenti con molta attenzione. Nel comunicato, il Federal Open Market Committee (FOMC) ha riconosciuto che i guadagni occupazionali si sono indeboliti nel corso dell’anno e che il tasso di disoccupazione è aumentato leggermente, pur restando su livelli contenuti fino ad agosto. Le più recenti indicazioni macroeconomiche confermano questa tendenza. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
