FdI | Risolvere a Cadeo i problemi causati dalla chiusura del ponte sul Nure

30 ott 2025

La giunta regionale assuma ogni azione di competenza per risolvere le criticità alla viabilità locale e sovracomunale, a seguito della chiusura del ponte sul torrente Nure, nel comune di Cadeo. A chiederlo, con un'interrogazione, è il consigliere di Fratelli d'Italia Giancarlo Tagliaferri.

