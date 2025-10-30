FdI resta sopra 30% nei sondaggi il centrodestra al 49%
AGI - Questa settimana la Supermedia conferma il periodo particolarmente positivo per il centrodestra, con FdI nettamente sopra il 30% e Forza Italia che dopo qualche mese torna a salire sopra il 9%, mettendo nuovamente un po' di 'luce' tra sé e la Lega (8,5%). Nel complesso, la coalizione di maggioranza vale il 49%, una quota toccata pochissime altre volte in questa legislatura, e sulla quale il 'campo largo' (Pd, M5s, Avs e Italia Viva) accusa oggi un distacco di oltre 4 punti (44,9%). Questa, nel dettaglio, la Supermedia liste: FDI 30,5 (=). PD 21,8 (-0,5). M5S 12,2 (-0,2). Forza Italia 9,2 (+0,3). 🔗 Leggi su Agi.it
