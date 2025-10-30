FdI Lega e FI attaccano | Premiati i violenti Passa un messaggio grave e pericoloso

Il centrodestra, coeso, alza i toni sulla vicenda di via Don Minzoni, con lo stabile Asp occupato e poi liberato dalle stesse famiglie che dallo scorso venerdì lo hanno riempito abusivamente. Le reazioni arrivano rapide dopo l’esito del tavolo convocato in Prefettura e che ha lanciato un paracadute, per il momento, alla fragilità abitativa delle 50 famiglie che ieri sera hanno abbandonato gli spazi del civico 12. Il fil rouge che unisce Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega è netto: "Qui passa un messaggio gravissimo" e cioè "che chi occupa abusivamente, poi ottiene una casa o un albergo". La pensa così l’europarlamentare meloniano Stefano Cavedagna: "Quanto emerge sull’accordo tra il Comune e gli occupanti di Plat, che prevede una sistemazione in albergo per gli occupanti di via Don Minzoni, fino all’assegnazione di un alloggio, che potrebbe arrivare dopo mesi o anni, sarebbe di una gravità inaudita", tuona l’eurodeputato di FdI, secondo cui, in questo modo, sotto le Due Torri "passa il messaggio che se occupi violentemente un immobile di proprietà pubblica, poi ti sistemano in hotel fino a che non ti troveranno un’altra sistemazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - FdI, Lega e FI attaccano: "Premiati i violenti. Passa un messaggio grave e pericoloso"

