Fc Internazionale in lacrime | purtroppo l’incidente stradale è stato fatale | Si ricongiunge nella casa del Signore

Martedì mattina, a Fenegrò, piccolo comune in provincia di Como, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, ex meccanico, è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre percorreva via Bergamo a bordo della sua carrozzina elettrica. Alla guida del veicolo c'era Josep Martinez, secondo portiere dell'Inter, rimasto illeso ma profondamente scosso dall'accaduto.

