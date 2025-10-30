Fc Internazionale in lacrime | purtroppo l’incidente stradale è stato fatale | Si ricongiunge nella casa del Signore
Fc Internazionale in lacrime: purtroppo l’incidente stradale è stato fatale Si ricongiunge nella casa del Signore"> Una brutta vicenda, che ancora ha bisogno di chiarimenti. In questo momento rimane solo lo sconcerto e la paura. Martedì mattina, a Fenegrò, piccolo comune in provincia di Como, si è consumata una tragedia che ha sconvolto la comunità locale. Un uomo di 81 anni, Paolo Saibene, ex meccanico, è morto dopo essere stato investito da un’auto mentre percorreva via Bergamo a bordo della sua carrozzina elettrica. Alla guida del veicolo c’era Josep Martinez, secondo portiere dell’Inter, rimasto illeso ma profondamente scosso dall’accaduto. 🔗 Leggi su Napolipiu.com
