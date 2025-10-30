FC 26 SBC Ultimate Scream | Ladislav Krej?í – Il Gigante Ceco del Centrocampo

È stata rilasciata la SBC di Ladislav Krej?í nella promozione Ultimate Scream! Questa carta 85 OVR è un’opzione fantastica per chi cerca un centrocampista difensivo (CDM) o un difensore centrale (CB) solido, forte fisicamente e con un buon potenziale di dribbling. Questa SBC è estremamente economica, richiedendo solo una singola rosa 82 OVR. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Ultimate Scream Ladislav Krej?í (85 OVR). Completando la sfida, sbloccherai la carta Ultimate Scream Ladislav Krej?í 85 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: CDM (Centrocampista Difensivo) o CB (Difensore Centrale).. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

