FC 26 SBC Ultimate Scream | Ladislav Krej?í – Il Gigante Ceco del Centrocampo

È stata rilasciata la SBC di Ladislav Krej?í nella promozione Ultimate Scream! Questa carta 85 OVR è un’opzione fantastica per chi cerca un centrocampista difensivo (CDM) o un difensore centrale (CB) solido, forte fisicamente e con un buon potenziale di dribbling. Questa SBC è estremamente economica, richiedendo solo una singola rosa 82 OVR. Hai 7 giorni per completarla. Il Premio: Ultimate Scream Ladislav Krej?í (85 OVR). Completando la sfida, sbloccherai la carta Ultimate Scream Ladislav Krej?í 85 OVR (Non Scambiabile): Ruoli: CDM (Centrocampista Difensivo) o CB (Difensore Centrale).. Mosse Abilità Piede Debole: 3 Stelle 3 Stelle. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com © Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Ultimate Scream: Ladislav Krej?í – Il Gigante Ceco del Centrocampo

Leggi anche questi approfondimenti

Dopo Paul Pogba e Rolfo, Christian Pulisic è una delle TOP SBC Ultimate Scream del team 2! La card è una prediction! Otterrà un cambio ruolo ed è possibile possa essere COC con magari secondo ruolo ATT secondo noi! La completeresti? Chi altri vorreste - facebook.com Vai su Facebook

Ultimate Scream Tier List S: Vini, Debiniha, Leao & Al Owarian A: Mascherano, Di Natale, Kimmich & Cabal B: Karchaoui, Tella, Mbeumo, Haley & Da Costa C: Crouch, Muller, Doue, Berenguer, Fornals & Campos Who are you looking forward to t - X Vai su X

FC 26 SBC: Incontri Principali – Pacchetti dal Derby Della Madonnina e Il Classico Tedesco! - È stata rilasciata la consueta SBC settimanale "Incontri principali", che presenta quattro sfide basate sui match più caldi dei principali campionati europei. imiglioridififa.com scrive

FC 26 SBC Ultimate Scream: Jean-Mattéo Bahoya – Il Centrocampista con 96 di Velocità! - Questa carta 85 OVR è un'opzione fantastica per chi cerca un trequartista o ... Da imiglioridififa.com

EA Sports FC 26: come funzionano gli aggiornamenti Ultimate Scream e cosa aspettarsi dal Team 2 - L’evento Ultimate Scream è tornato in EA Sports FC 26 Ultimate Team, riportando con sé l’atmosfera di Halloween e una nuova serie di carte speciali ricche di ... Come scrive stadiosport.it