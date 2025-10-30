È stata rilasciata la consueta SBC settimanale “Incontri principali”, che presenta quattro sfide basate sui match più caldi dei principali campionati europei. Le ricompense includono pacchetti utili, culminando in un Pacchetto giocatori oro premium. Hai 7 giorni per completare tutte e quattro le sfide! Il Premio Finale. Completando tutte e 4 le sfide, riceverai: 1x Pacchetto giocatori oro premium (Scambiabile).. Le 4 Sfide da Completare. Le sfide richiedono attenzione ai dettagli di nazionalità, club e qualità delle carte, spesso con un mix di carte Argento e Oro. Sfida Partita Campionato Requisiti Chiave Premio 1 Real Sociedad vs Athletic Club (LaLiga) Min. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC: Incontri Principali – Pacchetti dal Derby Della Madonnina e Il Classico Tedesco!