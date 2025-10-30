FC 26 Obiettivo Live | Diventa Pro – Sii Protagonista nella Coppa FC Pro Open Novembre
È stato rilasciato l’obiettivo Live per la competizione Coppa FC Pro Open di novembre, che offre ai giocatori l’opportunità di competere a un livello più alto e guadagnare ricompense estetiche esclusive a edizione limitata, basate sul posizionamento nella classifica regionale. Questo evento è bloccato e inizierà tra 19 giorni (18 giorni 23 ore 59 minuti) e durerà 7 giorni. Dettagli Chiave dell’Obiettivo. Nome: Diventa Pro: Coppa FC Pro Open Novembre. Costo: Nessun costo (richiede competizione in-game).. Inizio: Tra 19 giorni. Durata: 7 giorni. Premi: 1 stemma, 1 divisa e 1 trofeo stadio in edizione limitata (tutti Non Scambiabili). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
