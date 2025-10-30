FC 26 Obiettivo Live | Coppa Tour Mondiale Stagione 2 – Sbloccati 5 Giocatori Speciali!

È stata lanciata la Coppa Tour Mondiale Stagione 2, un obiettivo Live a lungo termine che offre ricompense incredibili, tra cui cinque giocatori Tour Mondiale di alto rating (85 OVR e superiori), due consumabili Evoluzione e pacchetti. Questa serie di sfide è fondamentale per chi cerca di potenziare la propria squadra con giocatori veloci e tecnici. Hai quasi 28 giorni (27 giorni 23 ore 59 minuti) per completare tutte le sfide. Il Premio Finale. Completando tutte le sfide, otterrai il premio finale: 1x Pacc. 4 giocatori oro rari 81+ (Non Scambiabile).. I 5 Giocatori Speciali Tour Mondiale in Palio. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

