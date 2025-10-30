FC 26 Obiettivi Stagionali | Le Leggende Silver Jairzinho Müller Beckenbauer Carlos Alberto Pelè
Sono stati rilasciati una serie di Obiettivi Stagionali che permettono di sbloccare carte Tour mondiale fuoriclasse argento di alcune delle più grandi leggende del calcio. Queste carte sono essenziali per le Evoluzioni Silver e per le sfide con restrizioni di rating. Hai quasi 28 giorni (27 giorni 23 ore 59 minuti) per completare questi obiettivi! 1. L’Uragano: Jairzinho (74 OVR). Premio: Jairzinho 74 OVR (Non Scambiabile) (RW, RM, ST, LW) – 5 MA 4 PD,. Sfide (Completa 1 di 2):. Sfida Requisiti Ali d’oro Fornisci 1 assist in 60 partite Squad Battles differenti a livello Dilettante o superiore (o RivalsChampionsEventi live) con un AD. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com
