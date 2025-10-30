È stata rilasciata l’Evoluzione gratuita “Scatto Fantasma”, pensata per dare una spinta incredibile ai portieri Silver. Il focus di questa EVO è la mobilità, con un aumento straordinario di +30 a Velocità Scatto e Accelerazione, trasformando il tuo portiere in un vero e proprio sweeper-keeper. Dettagli Evoluzione e Requisiti. Costo: Gratuita.. Durata: 21 giorni (20 giorni 23 ore 59 minuti).. Restrizioni Giocatore: Solo Portieri (POR). GEN max: 82 OVR. N° stili di gioco max: 3. Rarità: Non raro: Tour mondiale fuoricl. argento.. Trasformazione Chiave: $mathbf{+30}$ a Velocità Scatto e Accelerazione (massimo $text{85}$). 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 Evoluzione Gratuita: Scatto Fantasma – Portieri con Velocità Sovrannaturale! (Phantom Dash)