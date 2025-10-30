Fatou annegata a 11 anni mentre era in gita con l’oratorio | la piscina risarcisce la parrocchia no

Caravaggio – La piscina Aquaneva di Inzago, attraverso l’assicurazione, potrebbe risarcire i genitori di Fatou Sarr, l’11enne originaria del Senegal annegata il 17 giugno del 2024 mentre era in gita con l’oratorio di Caravaggio. Nessuna ipotesi di risarcimento, almeno per ora, da parte della parrocchia di Caravaggio e della Diocesi di Cremona, a cui fanno capo le comunità religiose di quella zona della Bergamasca. “Ci hanno risposto che non sono intenzionati a risarcire – spiega l’avvocato Francesco Giuseppe Vivone, che assieme a Mirko Mazzali assiste i genitori – perché si ritengono estranei alle contestazioni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

