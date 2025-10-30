Fastweb+Vodafone lancia al Politecnico di Milano la nuova frontiera del 5G

MILANO (ITALPRESS) – Si chiama “5G Cresca” il progetto di Mobile Private Network che Fastweb+Vodafone sta realizzando con il Politecnico di Milano e che vedrà coinvolti anche il Policlinico del capoluogo lombardo, il Museo del Violino di Cremona e Made. Il programma punta a sviluppare infrastrutture tecnologiche 5G in contesti avanzati come i campus dell'ateneo, contribuendo anche a migliorare i metodi di formazione e apprendimento. L'iniziativa è parte di un progetto europeo che prevede lo sviluppo del 5G per la formazione avanzata e promuove la collaborazione tra industria e mondo accademico, per creare occupazione. 🔗 Leggi su Iltempo.it

