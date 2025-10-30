Fasano | rapina a mano armata Zona del mercato
Stando a prime ricostruzioni i banditi sono arrivati al mercato all’ingrosso della frutta di Fasano (uno dei più grandi in Puglia) a bordo di un furgone. Hanno dato fuoco all’automezzo prima di entrare, armi in pugno, in due magazzini e rubare, verosimilmente una gran quantità di denaro vista la cispicua presenza di esercenti nel mercato, lì perccaricare merce, poco prima delle 8. Quindi i malviventi hanno sparato in aria e sono scappati. L'articolo Fasano: rapina a mano armata Zona del mercato proviene da Noi Notizie.. 🔗 Leggi su Noinotizie.it
