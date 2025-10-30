Farmaci | Report Atmp Forum 15 terapie avanzate in Italia e altre 13 entro il 2027

(Adnkronos) – Sono 15 le terapie avanzate approvate e rimborsate in Italia e altre 13 lo saranno entro il 2027. Lombardia ed Emilia Romagna si confermano leader per numero di trattamenti avviati nell'anno, la Sicilia ha registrato la crescita maggiore. Sono alcuni dei dati dell'VIII Report italiano sugli Atmp (Advanced Therapy Medicinal Product, Prodotti medicinali . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

