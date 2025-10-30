Farmaci avanti con la raccolta per i bisognosi

Ilgiorno.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prosegue il progetto di donazione di farmaci ai bisognosi, nato dalla collaborazione tra la Croce Rossa di Monza e le farmacie Dr. Max. “Farmaco sospeso, insieme doniamo la salute” - questo il nome del progetto -, dà la possibilità di donare, nelle farmacie Dr. Max di via Lario e corso Milano, antipiretici, antinfiammatori, termometri, aerosol, garze, disinfettanti, sciroppi, spray, fermenti lattici, assorbenti e pannolini per bambini a chi non ha le risorse economiche per permetterseli. Una raccolta che rientra nell’ambizioso programma di supporto a circa 45 famiglie in difficoltà economica che il Comitato di Monza della Croce Rossa ha messo in atto per contrastare la crescente povertà sanitaria. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

farmaci avanti con la raccolta per i bisognosi

© Ilgiorno.it - Farmaci, avanti con la raccolta per i bisognosi

Altre letture consigliate

farmaci avanti raccolta bisognosiFarmaci, avanti con la raccolta per i bisognosi - Prosegue il progetto di donazione di farmaci ai bisognosi, nato dalla collaborazione tra la Croce Rossa di Monza e ... Si legge su msn.com

Giornata raccolta farmaco. Donate oltre 485mila confezioni, aiuteranno 600mila bisognosi - Sono stati coinvolti più di 14mila volontari e oltre 17mila farmacisti. Riporta quotidianosanita.it

Farmaci per i bisognosi, dieci punti raccolta - Si ritirano in farmacia medicinali inutilizzati, ma non ancora scaduti Dal mese di giugno, si estende anche ai comuni delle Terre di ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Cerca Video su questo argomento: Farmaci Avanti Raccolta Bisognosi