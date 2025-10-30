Farer Alza il Sipario su Due Nuove Interpretazioni della Collezione Moonphase
Dopo il successo della Collezione Moonphase lanciata nel 2023 e l'apprezzato modello Baily del 2024 con quadrante in avventurina, Farer presenta due nuove referenze destinate a catturare l'attenzione degli appassionati: lo Stratton e l'edizione limitata Eastern Arabic del Burbidge L'articolo proviene da. 🔗 Leggi su Mondouomo.it
