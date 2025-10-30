Farco Group | nuova sede milionaria per i 40 anni dell' azienda
Farco Group, fondata nel 1985, celebra i suoi primi 40 anni di attività con una nuova sede, simbolicamente inaugurata venerdì scorso in occasione dell'iniziativa "Azienda Sicura Day": l'edizione 2025 è stata intitolata "Costruire la cultura della sicurezza: dalla teoria alla pratica", in scena. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
FORMAZIONE ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO Nelle giornate del 29 e 30 OTTOBRE 2025 il CSC Centro Servizi Impresa e Farco Group propongono a tutte le Aziende il Corso di Formazione e di Aggiornamento per Addetti al Primo Soccorso, in conformità c - facebook.com Vai su Facebook
Farco, ecco la palestra di esercitazione alla sicurezza sul lavoro - I ricavi a 17 milioni, il presidente Roberto Zini: «La formazione degli adulti è centrale» ... Scrive giornaledibrescia.it