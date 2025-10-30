Famiglia in ansia in città | da diverse ore ormai nessuna notizia di una 78enne

Lecceprima.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

LECCE – Una famiglia in apprensione, a Lecce, per la scomparsa di Vincenza Perrino, 78enne, della quale non si hanno ormai notizie da diverse ore. La donna è stata notata l’ultima volta nelle vicinanze della fontana di Piazza Indipendenza, nel quartiere Santa Rosa.Al momento dell’allontanamento. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

Immagine generica

