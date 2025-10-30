Faenza Ecologica | Errori nella relazione ambientale del Crossodromo

Per l'associazione Faenza Ecologica "ci sono errori colossali nella relazione ambientale del Park 04 Monte Coralli". In una nota inviata ieri l'associazione ha fatto presente che il gestore "ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale a crossodromo inaugurato". Secondo quanto affermato dall'associazione "Il crossodromo 04 Park ha bisogno dello screening via in quanto, come si legge nel sito regionale, rientra nei progetti che comportano modifiche o estensioni di progetti, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente, come piste permanenti per corse e prove di automobili, motociclette ed altri veicoli a motore.

