Fabio Bui lancia la sua corsa alla Regione | Un Veneto che decide per sé
Applausi calorosi hanno accompagnato la presentazione ufficiale di Fabio Bui, candidato presidente della Regione Veneto per i Popolari per il Veneto. L'incontro ha visto la partecipazione di amministratori locali, cittadini e rappresentanti del mondo economico e sociale ed ha segnato l’avvio di. 🔗 Leggi su Veronasera.it
