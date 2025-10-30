Export verso Usa +34% Tanti saluti ai gufi
Nonostante i dazi e un rafforzamento dell’euro, a settembre è boom di esportazioni negli Stati Uniti rispetto allo scorso anno, meglio di Francia (+8%) e Germania (+11%). Confimprenditori: «I rischi non arrivano da Washington ma dalle politiche miopi europee». 🔗 Leggi su Laverita.info
