Export extra Ue | l?Italia corre traino Sud sale anche l?import
Torna a crescere l?export italiano verso i Paesi extra Ue e soprattutto verso gli Stati Uniti (da cui importiamo anche di più). Più 9,9% su base annua, +6,1% nel terzo. 🔗 Leggi su Ilmattino.it
A #Dakar ho aperto il Forum Imprenditoriale Italia–Senegal, tappa importante del Piano d’Azione per l’export italiano nei mercati extra-UE ad alto potenziale. Vogliamo avviare un partenariato strategico con una delle economie più dinamiche dell’Africa occide - X Vai su X
Export extra UE: il passaggio (obbligatorio) che fa la differenza. Per spedire fuori dall’Europa i pallet in legno devono essere trattati HT secondo lo standard ISPM-15. Un passaggio “invisibile”, ma fondamentale per la tutela degli ecosistemi dei paesi di desti Vai su Facebook
Export extra Ue: l’Italia corre, traino Sud, sale anche l’import - Torna a crescere l’export italiano verso i Paesi extra Ue e soprattutto verso gli Stati Uniti (da cui importiamo anche di più). Riporta ilmattino.it
L'Italia vola oltre i confini: export extra UE +5,9% a settembre ma l'import +6,1% - I dati più recenti dell'Istat mostrano un'interessante dinamica per il commercio italiano con i paesi esterni all'Unione Europea. Scrive businesscommunity.it
Dazi non frenano export Italia verso Usa anzi aumenta, Istat: +34%/Confimprenditori “Rischio arriva dall’Ue” - Export Italia verso Usa non penalizzato dai dazi, anzi aumenta in base ai dati Istat: +34%. Scrive ilsussidiario.net