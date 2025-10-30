Expo auto a Tirrenia
Domenica 2 novembre 2025, dalle ore 10:00 alle ore 12:00 Piazza dei Fiori a Tirrenia ospita le quattro ruote dell'Expo Auto.L'evento è gratuito ed è organizzato da Pisa Eventi Auto con il patrocinio del Comune di Pisa e con il supporto di Magica Mileage Tracker. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Auto Moto Napoli Expo S.p.A. Dopo il grande successo della prima edizione con oltre 40.000 spettatori, è con l’esposizione di più 1.000 auto e moto e la presenza di oltre 100 militari, Auto Moto Napoli Expo si conferma la fiera più grande del Centro-Sud dedic - facebook.com Vai su Facebook