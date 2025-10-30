Exploit del circolo scherma Raggetti alle gare interregionali

Il 25 e 26 ottobre a Chiavari (GE) si è svolta la prima prova Interregionale di Scherma alle tre armi. Si sono sfidati gli atleti del Gran Premio Giovanissimi (Under 14) delle regioni Toscana e Liguria. Il Circolo Scherma “Roberto Raggetti” Firenze anche in questa competizione riporta a casa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it