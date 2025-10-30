Exploit del circolo scherma Raggetti alle gare interregionali

Firenzetoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 25 e 26 ottobre a Chiavari (GE) si è svolta la prima prova Interregionale di Scherma alle tre armi. Si sono sfidati gli atleti del Gran Premio Giovanissimi (Under 14) delle regioni Toscana e Liguria. Il Circolo Scherma “Roberto Raggetti” Firenze anche in questa competizione riporta a casa. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

exploit circolo scherma raggettiExploit del circolo scherma "Raggetti" alle gare interregionali - Il Circolo Scherma “Raggetti” Firenze primeggia a Chiavari (GE) nella gara Interregionale Under 14 ... Si legge su firenzetoday.it

SCHERMA. Al ’Circolo Raggetti’ inizia un nuovo corso - 2026 del Circolo Scherma Raggetti, la più grande sala d’armi di Firenze e... Segnala lanazione.it

Trofeo Granducato. Ancora un exploit del Circolo Raggetti - La X edizione del Trofeo Granducato di fioretto per Under 14 che si è svolta a Pisa ha messo ancora una volta in evidenza i giovani schermidori del Circolo Raggetti. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Exploit Circolo Scherma Raggetti