Exit poll in Olanda i liberali di Jetten davanti all’estrema destra di Wilders

Alle elezioni parlamentari nei Paesi Bassi, con il 90 per cento delle schede scrutinate, il partito centrista D66 di Rob Jetten e l’estrema destra di Greet Wilders risultano appaiati a 26 seggi ciascuno, con una differenza di appena duemila voti a favore di Jetten. Per i liberali si tratta di un balzo storico: quasi il triplo dei seggi rispetto al 2023, mentre il Partito per la Libertà (Pvv) di Wilders è arretrato di 10 seggi. L’affluenza si è attestata al 76,3 per cento, in lieve calo ma comunque elevata. «Abbiamo scritto una nuova pagina per il Paese», ha dichiarato Rob Jetten, 38 anni, ex ministro per il Clima ed Energia, potrebbe diventare il più giovane e il primo premier apertamente omosessuale nella storia olandese. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Exit poll in Olanda, i liberali di Jetten davanti all’estrema destra di Wilders

