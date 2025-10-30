Ex Unione Terre del Serio circa 1,6 milioni di multe non pagate | si valuta l’affidamento della riscossione a una società esterna

Bariano. Un milione 600mila euro: a tanto ammonta il totale delle sanzioni non riscosse nei cinque Comuni che componevano l’ormai ex Unione delle Terre del Serio ( Bariano, Morengo, Pagazzano, Fornovo San Giovanni e Mozzanica ) costituita nel 2013. A seguito di difficoltà finanziarie e della mancanza di personale, il maxi ente venne progressivamente smantellato. Da lì in poi prese il via, tra liquidatori e revisori dei conti, la procedura per lo scioglimento e la conseguente spartizione dei pani e dei pesci. Nel corso dell’ultimo anno sono stati recuperati circa 50mila euro: con questa somma è stato costituito un fondo attraverso il quale il Comune di Bariano, l’ente capofila, andrà a fronteggiare eventuali contenziosi oltre a finanziare ulteriori tentativi di riscossione tramite, ad esempio, l’affidamento del servizio a una società esterna. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Ex Unione Terre del Serio, circa 1,6 milioni di multe non pagate: si valuta l’affidamento della riscossione a una società esterna

