Ex rimessa locomotori Berzolla parte la rigenerazione

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si è tenuto questa mattina, giovedì 30 ottobre, il sopralluogo per la consegna dei lavori di riqualificazione dell’ex deposito locomotori Berzolla, uno spazio urbano complesso e da tempo abbandonato, situato nella zona della stazione ferroviaria, in via dei Pisoni. Presenti il vicesindaco Matteo. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

ex rimessa locomotori berzollaEx rimessa locomotori Berzolla, parte la rigenerazione - Si è tenuto questa mattina, giovedì 30 ottobre, il sopralluogo per la consegna dei lavori di riqualificazione dell’ex deposito locomotori Berzolla, uno spazio urbano complesso e da tempo abbandonato, ... Lo riporta ilpiacenza.it

ex rimessa locomotori berzollaEx Berzolla, lavori di recupero al via: soste vietate in via Pisoni e Primogenita fotogallery - In vista dell'imminente avvio della riqualificazione dell'ex rimessa locomotori "Berzolla", il Comune di Piacenza informa che già da lunedì 27 ottobre ... piacenzasera.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Ex Rimessa Locomotori Berzolla