Ex lobbista che aveva fatto causa a Von der Leyen per il Pfizergate denuncia | Mi hanno chiuso tutti i conti

L’ex lobbista Frédéric Baldan il 5 aprile 2023 aveva presentato una denuncia nei confronti della presidente della commissione Ue Ursula Von der Leyen, chiedendone l’allontanamento dall’incarico e un risarcimento di 100.000 euro perchè la condotta di Von der leyen gli aveva causato una “perdita di fiducia nelle istituzioni europee”. Il caso era quello dello Pfizergate. Oggi, Baldan con una comunicazione tramite i suoi profili social, fa sapere che le banche ING e Nagelmackers a Namur, in Belgio, hanno deciso di chiudere i suoi conti. “Una coincidenza o una intimidazione?”, scrive nel sommario Berliner Zeitung. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Ex lobbista che aveva fatto causa a Von der Leyen per il Pfizergate denuncia: “Mi hanno chiuso tutti i conti”

