Ex Interzuccheri piano pubblicato Via alla rinascita
Piano integrato adottato e pubblicato, al via dopo vent’anni la rinascita dell’ex Interzuccheri in zona industriale. In arrivo ancora Tir: il sito, acquisito un anno fa dal colosso Officine Mak, ospiterà un polo logistico di media grandezza. Bocche di carico e capannoni occuperanno meno di 15mila metri quadrati dei 42mila complessivi di superficie d’area: "Un piano dimensionato - così il vicesindaco Lino Ladini (nella foto) - in linea comunque con la destinazione urbanistica dell’area. E rispetto ad altri, un progetto che, già in partenza, risponde ad alcuni requisiti per noi fondamentali: in primis quello di tenere i Tir il più possibile lontano dall’abitato". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
DOMANDE CHE I CITTADINI HANNO DIRITTO DI FARE Area ex Interzuccheri – Comparto Sud – Melzo È stato pubblicato l’avviso di adozione del Programma Integrato di Intervento TIa1. Gli atti sono depositati presso la Segreteria Comunale dal 24/10/ Vai su Facebook
