Ex chiesa dei Bigi I lati della musica Anche nascosti
Si chiama ’ Il lato nascosto della musica ’ ed è il progetto ideato dalla Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’ associazione Archeosofica e con il sostegno del Comune e della Provincia. Si tratta di un ciclo di incontri a ingresso libero dedicati alla scoperta del potere profondo del suono e delle sue connessioni con le emozioni, l’ arte e la spiritualità. Gli appuntamenti si terranno nella ex chiesa dei Bigi. Ingresso libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni. Il progetto è stato portato avanti da Olga Ciaramella, già membro del Cda di Fondazione Grosseto Cultura e oggi consigliere comunale di maggioranza, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura musicale come strumento di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
“Il lato nascosto della musica”: al via il ciclo di incontri nella chiesa dei Bigi - - X Vai su X
Scriabin. Shuyao Shi protagonista del nuovo recital alla Chiesa dei Bigi Vai su Facebook
Ex chiesa dei Bigi. I lati della musica. Anche nascosti - Si chiama ’ Il lato nascosto della musica ’ ed è il progetto ideato dalla Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’ associazione Archeosofica e con il sostegno del Comune e della Provincia ... Riporta lanazione.it
Tronchi, concerto nella ex chiesa dei Bigi - Il nuovo appuntamento con la rassegna Scriabin Concert Series, organizzata dall’Associazione musicale Scriabin presieduta da Antonio Di Cristofano con il Polo culturale Le Clarisse di Fondazione ... Si legge su lanazione.it