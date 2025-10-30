Ex chiesa dei Bigi I lati della musica Anche nascosti

Si chiama ’ Il lato nascosto della musica ’ ed è il progetto ideato dalla Fondazione Grosseto Cultura, in collaborazione con l’ associazione Archeosofica e con il sostegno del Comune e della Provincia. Si tratta di un ciclo di incontri a ingresso libero dedicati alla scoperta del potere profondo del suono e delle sue connessioni con le emozioni, l’ arte e la spiritualità. Gli appuntamenti si terranno nella ex chiesa dei Bigi. Ingresso libero ma consentito fino a 50 posti, senza prenotazioni. Il progetto è stato portato avanti da Olga Ciaramella, già membro del Cda di Fondazione Grosseto Cultura e oggi consigliere comunale di maggioranza, con l’obiettivo di promuovere la diffusione della cultura musicale come strumento di crescita. 🔗 Leggi su Lanazione.it

