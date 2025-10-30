Evelina Sgarbi dopo il tribunale | Clima di ostilità E critica la giudice
La vicenda familiare che coinvolge Evelina Sgarbi e suo padre Vittorio, critico d’arte e personaggio pubblico da sempre al centro del dibattito, continua a far discutere. Dopo settimane di dichiarazioni e interviste, Evelina si è presentata in tribunale per ribadire la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Al termine dell’udienza, la giudice Paola Scorza ha scelto di rinviare la decisione. Evelina, però, non è rimasta in silenzio e ha affidato le sue parole a una nota, spiegando ancora una volta i motivi della sua scelta. Evelina Sgarbi, le parole dopo il tribunale. 🔗 Leggi su Dilei.it
