Evelina Sgarbi dopo il tribunale | Clima di ostilità E critica la giudice

Dilei.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La vicenda familiare che coinvolge Evelina Sgarbi e suo padre Vittorio, critico d’arte e personaggio pubblico da sempre al centro del dibattito, continua a far discutere. Dopo settimane di dichiarazioni e interviste, Evelina si è presentata in tribunale per ribadire la richiesta di nomina di un amministratore di sostegno per il padre. Al termine dell’udienza, la giudice Paola Scorza ha scelto di rinviare la decisione. Evelina, però, non è rimasta in silenzio e ha affidato le sue parole a una nota, spiegando ancora una volta i motivi della sua scelta. Evelina Sgarbi, le parole dopo il tribunale. 🔗 Leggi su Dilei.it

evelina sgarbi dopo il tribunale clima di ostilit224 e critica la giudice

© Dilei.it - Evelina Sgarbi dopo il tribunale: “Clima di ostilità”. E critica la giudice

Scopri altri approfondimenti

evelina sgarbi dopo tribunaleEvelina Sgarbi dopo il tribunale: “Clima di ostilità”. E critica la giudice - Dopo tante tensioni, Evelina Sgarbi si confronta in tribunale col padre Vittorio: le sue parole dopo l’udienza ... Lo riporta dilei.it

evelina sgarbi dopo tribunaleSgarbi, show in tribunale: spunta il “regalo” provocatorio, cosa è successo - Dopo le accuse della figlia Evelina, Vittorio Sgarbi si presenta in tribunale: lo show in aula e le tensioni tra le sorelle. Lo riporta donnaglamour.it

evelina sgarbi dopo tribunaleVittorio Sgarbi in tribunale per l’udienza sul tutore legale. La gente grida “vergogna” alla figlia Evelina - La giudice si prende 15 giorni per decidere sul tutore legale per Sgarbi, mentre fuori dal tribunale si protesta contro la figlia ... Da ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Evelina Sgarbi Dopo Tribunale