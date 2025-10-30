Evan morto a 18 anni e la famiglia Delogu distrutta dal dolore | Era il nostro bambino

Rimini, 30 ottobre 2025 – Ha perso il controllo della sua moto Benelli 750 in un tratto rettilineo, andando prima a impattare contro un palo della luce e poi carambolando su un secondo, sempre a lato della carreggiata. Così ha perso la vita Evan Oscar Delogu, diciottenne di Bellaria Igea Marina - figlio di Walter Delogu e di Livia Avram, fratellastro della showgirl Andrea Delogu - vittima di un tragico incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, in via Vittor Pisani. Ha perso il controllo della moto?. Secondo la prima ricostruzione della polizia locale di Bellaria, il giovane avrebbe perso il controllo del mezzo per cause ancora da accertare, in un tratto di strada privo di particolari criticità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Evan, morto a 18 anni e la famiglia Delogu distrutta dal dolore: “Era il nostro bambino”

«Il cuore a volte batte anche se è morto… Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore… Voglio che si ricordi così il nostro bambino… Addio Evan… Il tuo papà e tua mamma». Questo il messaggio pieno di dolore che Walter Delogu ha affi Vai su Facebook

