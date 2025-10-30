Evan fratello di Andrea Delogu si schianta in moto e muore Il papà | Ecco chi era mio figlio

Repubblica.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giovane aveva 18 anni, è morto lungo un rettilineo a Bellaria. Il padre Walter, soccorritore del 118 in pensione, è stato avvisato dagli ex colleghi. 🔗 Leggi su Repubblica.it

evan fratello di andrea delogu si schianta in moto e muore il pap224 ecco chi era mio figlio

© Repubblica.it - Evan, fratello di Andrea Delogu, si schianta in moto e muore. Il papà: “Ecco chi era mio figlio”

