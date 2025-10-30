Evan Delogu muore in incidente il fratello di Andrea Delogu

È finito con la moto contro un palo nel Parco del Gelso a Igea Marina a Bellaria (Rimini). Non c’è stato nulla da fare per Evan Delogu, fratello di Andrea Delogu, che era in sella alla sua moto in via Vittor Pisani quando ieri pomeriggio ha perso il controllo della due ruote. L’incidente, nel quale ha perso la vita il giovane, appena 18 anni, come conferma a LaPresse il sindaco del comune del riminese, Filippo Giogetti, è avvenuto alle 15.45. Inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118. Sul posto gli agenti della Polizia locale e i carabinieri. Il padre, infermiere del 118 molto conosciuto in città, è in pensione da pochi giorni. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Evan Delogu, muore in incidente il fratello di Andrea Delogu

