Si terranno oggi alle ore 15, nel cimitero di Bellaria (Rimini), i funerali di Evan Oscar Delogu, il ragazzo di appena 18 anni morto in un tragico incidente in moto. La notizia, che ha scosso profondamente amici, conoscenti e il mondo dello spettacolo, è stata diffusa dal padre, Walter Delogu, con un messaggio carico di dolore pubblicato sui social. “Per chi vorrà fare l’ultimo saluto al mio bambino, il funerale si farà domani alle 15 al cimitero di Bellaria”, ha scritto, accompagnando le parole con una foto del figlio, diventata in poche ore simbolo di un lutto che ha commosso l’intero Paese. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Evan Delogu, la notizia sui funerali è appena arrivata! Le parole del padre