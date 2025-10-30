«Ho capito ieri chi eri davvero? un angelo». Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un tragico. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Evan Delogu, il padre: «?Amore mio, perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo sistemo»