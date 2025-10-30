Evan Delogu il padre | ?Amore mio perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto Ho dormito nel tuo letto stanotte perdonami ora te lo sistemo
«Ho capito ieri chi eri davvero? un angelo». Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un tragico. 🔗 Leggi su Leggo.it
