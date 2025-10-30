Evan Delogu il padre | ?Amore mio perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto Ho dormito nel tuo letto stanotte perdonami ora te lo sistemo

Leggo.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

«Ho capito ieri chi eri davvero? un angelo». Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un tragico. 🔗 Leggi su Leggo.it

evan delogu il padre amore mio perch233 ci hai lasciato fammelo sapere presto ho dormito nel tuo letto stanotte perdonami ora te lo sistemo

© Leggo.it - Evan Delogu, il padre: «?Amore mio, perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo sistemo»

Scopri altri approfondimenti

evan delogu padre amoreEvan Delogu, il padre: « Amore mio, perché ci hai lasciato? Fammelo sapere presto. Ho dormito nel tuo letto stanotte, perdonami, ora te lo sistemo» - Così Walter Delogu ricorda Evan, 18 anni, fratello di Andrea Delogu, scomparso il 29 ottobre sera in un ... Lo riporta leggo.it

evan delogu padre amoreWalter Delogu e lo strazio per la morte di Evan: “Ho dormito nel tuo letto. Perdonami, ora te lo metto a posto” - ”: comincia così il post sui social con cui lo storico collaboratore di Vincenzo Muccioli a San Patrignano, ricorda il figlio morto in moto. ilrestodelcarlino.it scrive

evan delogu padre amoreAndrea Delogu, il vecchio post per il fratello Evan: il legame speciale prima della tragedia improvvisa - Pochi mesi fa la conduttrice gli aveva dedicato un post tenerissimo sui social ... Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Evan Delogu Padre Amore