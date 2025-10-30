Evan Delogu fratello di Andrea | chi è la madre del ragazzo? Parla il padre | Presto ti raggiungerò

Una tragedia ha sconvolto la famiglia di Andrea Delogu. Evan Oscar Delogu, il fratello diciottenne della conduttrice e concorrente di Ballando con le stelle, ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto a Rimini. Mentre Andrea ha scelto di mantenere un rispettoso silenzio, il padre Walter Delogu ha affidato ai social il proprio dolore, ricordando il figlio con parole colme d'amore e disperazione. Andrea Delogu, morto il fratello Evan: parla suo padre. Il dolore di Walter Delogu si è riversato in una lunga lettera pubblicata sui social, dove l'uomo ha raccontato la vita e il carattere del figlio scomparso.

