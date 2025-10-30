Europei ciclocross | ufficializzati i convocati azzurri per Middelkerke

Il CT Daniele Pontoni ha scelto gli atleti che difenderanno i colori dell’Italia nella rassegna continentale in programma dal 5 al 10 novembre. La Nazionale italiana di ciclocross è pronta a partire per il Campionato Europeo, in programma dal 5 al 10 novembre a Middelkerke, in Belgio. Il Commissario Tecnico Daniele Pontoni ha ufficializzato la lista dei convocati che indosseranno la maglia azzurra nella rassegna continentale. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. 🔗 Leggi su Sportface.it