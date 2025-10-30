Il progetto dell’euro digitale entra nel vivo. La Banca Centrale Europea (Bce) ha annunciato oggi il passaggio alla fase operativa, dopo aver concluso con successo la fase preparatoria avviata nel novembre 2023. Una mossa che risponde alla richiesta dei leader Ue di accelerare i tempi, per non restare indietro nella rivoluzione dei pagamenti digitali. Pubblicate per la prima volta le stime sui costi. Ulteriori dettagli sono emersi oggi dalla nota della Banca Centrale Europea. Secondo la Bce, l ‘euro digitale sarà uno strumento per preservare la libertà di scelta e la privacy dei cittadini, oltre a tutelare la sovranità monetaria e la sicurezza economica dell’Europa. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Euro digitale sempre più vicino, costerà 1,3 miliardi di euro: il lancio nel 2029