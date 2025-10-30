Euro digitale in fase di sviluppo | emissione nel 2029
Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito di avviare l'ultima fase sul progetto dell'euro digitale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Tutti i vantaggi dell'euro digitale per i cittadini spiegati dall'Adviser della Bce Alessandro Giovannini. Di @DavideMattone - X Vai su X
Arriva l’euro digitale: pagamenti istantanei e il wallet sul cellulare Leggi qui #LaChirico.it - facebook.com Vai su Facebook
Euro digitale, la Bce passa alla fase 2 e pubblica i costi: 1,3 mld di euro - La Bce procede con la seconda fase del progetto sull’euro digitale, che servirà a prepararsi per la prima emissione, e pubbica i costi ... Da fortuneita.com
Euro digitale, la Bce chiude la fase preparatoria e accelera i lavori tecnici - Il consiglio direttivo della Bce ha deciso di passare alla fase successiva del progetto sull’euro digitale, dopo aver concluso quella preparatoria avviata nel novembre 2023. Lo riporta milanofinanza.it
Euro digitale, quando arriva? Cosa cambia e come funziona. Lagarde: «Prepariamo l'emissione». - Dopo mesi di incertezze sugli sviluppi, la presidente della Bce Christine Lagarde ... Come scrive msn.com