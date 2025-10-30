Euro digitale in fase di sviluppo | emissione nel 2029

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito di avviare l'ultima fase sul progetto dell'euro digitale. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

euro digitale in fase di sviluppo emissione nel 2029

© Imolaoggi.it - Euro digitale in fase di sviluppo: emissione nel 2029

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

euro digitale fase sviluppoEuro digitale, la Bce passa alla fase 2 e pubblica i costi: 1,3 mld di euro - La Bce procede con la seconda fase del progetto sull’euro digitale, che servirà a prepararsi per la prima emissione, e pubbica i costi ... Da fortuneita.com

euro digitale fase sviluppoEuro digitale, la Bce chiude la fase preparatoria e accelera i lavori tecnici - Il consiglio direttivo della Bce ha deciso di passare alla fase successiva del progetto sull’euro digitale, dopo aver concluso quella preparatoria avviata nel novembre 2023. Lo riporta milanofinanza.it

euro digitale fase sviluppoEuro digitale, quando arriva? Cosa cambia e come funziona. Lagarde: «Prepariamo l'emissione». - Dopo mesi di incertezze sugli sviluppi, la presidente della Bce Christine Lagarde ... Come scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Euro Digitale Fase Sviluppo