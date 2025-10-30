Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha deciso di passare alla fase successiva del progetto dell’ Euro digitale. Questa decisione fa seguito al completamento con successo della fase preparatoria, avviata dall’Eurosistema nel novembre 2023, che ha gettato le basi per l’emissione di una moneta unica digitale. E’ quanto si legge in un comunicato della Bce. Euro digitale, quando la prima possibile emissione. La decisione finale del Consiglio direttivo sull’opportunità di emettere un Euro digitale e sulla data di emissione sarà presa solo dopo l’adozione della normativa. Nell’ipotesi che i colegislatori europei adottino il regolamento sull’istituzione dell’Euro digitale nel corso del 2026, un esercizio pilota e le prime operazioni potrebbero aver luogo a partire dalla metà del 2027. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Euro digitale, da Bce ok a fase di sviluppo: quando potrebbe arrivare