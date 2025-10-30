Esultanza alla Curry e sfottò ai francesi | bordate di fischi per Davidovich Fokina
Un post partita ricco di polemiche al Masters 1000 di Parigi: dopo aver battuto il beniamino di casa Arthur Cazaux, Alejandro Davidovich Fokina ha ben deciso di esultare alla “Steph Curry”, provocando l’ira del tifo francese. Lo spagnolo ha imitato l’ormai iconica “Night Night” della stella Nba, aggiungendo anche un saluto polemico al pubblico, che lo ha riempito di fischi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
