Estorsioni e minacce alla zia | 40enne condannato a Battipaglia

Un uomo di 40 anni di Battipaglia è stato condannato dalla terza sezione penale del Tribunale di Salerno a tre anni e sei mesi di reclusione. La sentenza, che non prevede la sospensione della pena, include anche 800 euro di multa e l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. L'uomo è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

La Suprema Corte ha confermato la sentenza della Corte d’Appello: il gruppo voleva ristabilire il monopolio nel controllo dei trasporti turistici agendo tra estorsioni, rapine, minacce, attentati e con l’uso di armi Vai su Facebook

Campi Salentina, 37enne minaccia i genitori e ruba l'auto della zia: arrestato - È accusato di estorsione ai danni del padre e della madre, vittime di continue richieste di denaro per l'acquisto di droga A Campi Salentina i carabinieri hanno arrestato un uomo, classe 1988, già ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive